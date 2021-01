Protopapa: "Nuovo Psr e più risorse per la filiera del cibo"

TORINO - C'è anche la nuova programmazione del Programma di sviluppo rurale del Piemonte fra i tre pilastri principali annunciati dal governatore regionale Alberto Cirio per il 2021. A tal proposito è previsto, nell'immediato, un prolungamento del Psr 2014-2020, con due anni di transizione che permetteranno di impostare il nuovo documento, strumento principale di programmazione per l’agricoltura piemontese, e con una dedizione a semplificare le norme e ad ampliare i soggetti beneficiari, rivolgendo particolare attenzione all'insediamento dei giovani agricoltori.

“Sarà importante il rinnovamento delle misure della futura programmazione del Psr – precisa Marco Protopapa, assessore regionale all'Agricoltura, al cibo, alla caccia e alla pesca – per rispondere alle nuove esigenze che arrivano dai nostri territori, dalla diffusione capillare della banda larga su tutte le aree regionali agli investimenti sul green. Al tempo stesso nei due anni di transizione proseguirà il sostegno alle aziende piemontesi attraverso le misure del Programma di sviluppo rurale sull'agroambiente, dal biologico all'innovazione della meccanica e del tecnologico nella coltivazione”.

Per l'anno in corso, inoltre l’assessore acquese ha annunciato l'intenzione di impegnare più più risorse e di rafforzare le azioni di promozione della filiera cibo puntando sempre alla qualità, alla conoscenza dell’origine e quindi della tracciabilità dei prodotti. La nascita e il riconoscimento dei futuri Distretti del cibo del Piemonte, il cui regolamento regionale è stato approvato a fine 2020, va nella direzione di una promozione legata al territorio, che si caratterizza per peculiarità naturali e gastronomiche, e nel rispetto e rivalutazione anche delle tradizioni locali.

“Il comparto legato al cibo rappresenta la punta più elevata, più diffusa e più radicata nella cultura del Piemonte: i vini, i tartufi, la carne, la frutta, le nocciole, il riso sono solo alcuni esempi di filiere agroalimentari che confermano il rilievo internazionale delle nostre produzioni – sottolinea l’assessore regionale Protopapa – Il sistema cibo in Piemonte coinvolge tutti gli ambiti di un territorio, oltre alla filiera produttiva anche quella dello sviluppo turistico locale e della tutela ambientale”.

Un capitolo di particolare importanza sul quale si impegnerà l’Assessorato all’Agricoltura e Cibo, con il coinvolgimento di altri assessorati regionali, sarà quello del “No spreco del Cibo” che sarà rivolto all’educazione alimentare ed al risparmio.