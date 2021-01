Cia Casale: nuova sede in corso Indipendenza

CASALE - La sede zonale della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) di Casale Monferrato cambia indirizzo e si trasferisce da via Del Carmine 15 a Corso Indipendenza 39. Il numero di telefono resta invariato: 0142 454617. Lo spostamento è stato deciso anche per rendere più comodo e pratico il passaggio dell’utenza.

Commentano la referente di ufficio Silvia Patrucco e il presidente di Zona Marco Deambrogio: “La nuova sede si trova al pian terreno, ben visibile dalla strada e con un ampio transito di passaggio, sia pedonale che veicolare. È dislocata nel triangolo di circonvallazione dove sono presenti anche altre organizzazioni, le poste, le fermate del bus cittadino di linea e di quelli in arrivo dai paesi limitrofi. Gli uffici, trovandosi ora in un unico piano, favoriscono più agevolmente il disbrigo delle varie pratiche. Speriamo di poter inaugurare formalmente la nuova sede, con un piccolo evento come da nostra consuetudine, appena la situazione dei contagi Covid ce lo permetterà”.