Dario Calemme neo presidente dell'Accademia Bernardino Cervis

FRASSINETO PO - Dopo trentacinque anni di attività a Frassineto Po, l’Accademia di cultura Bernardino Cervis ha eletto il suo quarto presidente: il frassinetese Dario Calemme.

Il Presidente fondatore è stato Luigi Boselli dal 1986 al 1992, seguito da Ettore Bagna (dal 1992 al 1996) e poi da Mirco Buscaldi dal 1996 al 2020. Nell’assemblea dei soci svoltasi il 7 gennaio 2021 il neo consiglio direttivo ha preso atto delle dimissioni, per motivi di lavoro, del Presidente Mirco Buscaldi che per 24 anni ha guidato l’Accademia con passione e impegno. Alla presenza del neo direttore don Samuele Battistella il nuovo consiglio direttivo ha eletto all’unanimità quale presidente Dario Calemme, giornalista professionista, portavoce della Presidenza della Provincia di Alessandria e responsabile dell’Ufficio Informazione e Comunicazione della città di Casale Monferrato, che da 18 anni fa parte dell’accademia e negli ultimi anni è stato tra gli ideatori della Biennale di Letteratura Teresah.

Sono risultati eletti come componenti del Consiglio Direttivo: Carla Bagna, Margherita Bobba, Elio Botto, Maria Maddalena Capra, Roberto Girino, Andrea Serrao, Paola Vivaldi; ai quali si aggiunge il Direttore dell’Accademia, il Parroco don Samuele Battistella, quale membro di diritto. Ad integrazione dello Statuto Sociale, è stata inserita l’indicazione che il Presidente uscente dell’Accademia, venga nominato come membro di diritto del Senato Accademico. Pertanto il Presidente uscente, ing. Mirco Buscaldi, entra a far parte di diritto del Senato Accademico.

Il senato accademico è composto da: Roberto Girino, Decano e Vicepresidente, Carla Bagna, Pier Felice Degli Uberti, Mirco Buscaldi, Margherita Bobba. Nel segno della continuità, l’Accademia procederà nei prossimi mesi ad organizzare: allestimento Mostra connessa al concorso Biennale Teresah 2021 dal titolo “Duilio Cambellotti, Art Nouveau nei libri di Teresah” dal 16 al 17 ottobre 2021; Concorso Nazionale Biennale Teresah 2021 ragazzi Under 19 a Frassineto Po, finale e premiazioni istituti scolastici vincitori il 16 ottobre 2021; Concorso Nazionale Biennale Teresah 2021 a Frassineto Po, finale e premiazioni poeti e scrittori vincitori il 17 ottobre 2021; visita guidata di Frassineto Po in 2 date una primaverile e una autunnale; serata a ricordo dei 400 anni della visita del card. Federico Borromeo a Frassineto e presentazione dei lavori di ricerca con traduzione della dott.ssa Clara Ratti dell’Archivio di Stato di Torino; consegna a S. Ambrogio del Premio Bernardino Cervis, ad un frassinetese meritevole. Come tradizione vuole, nei prossimi mesi, appena la pandemia lo consentirà, si svolgerà a Palazzo Mossi la manifestazione per l’ingresso dei nuovi soci.