Alessio Are: «Ho una nuova canzone e si chiama "Offline"»

CASALE - Aveva promesso di tornare a gennaio con un nuovo singolo ed è stato di parola. Il cantautore monferrino Alessio Meloni - in arte Alessio Are - ha recentemente pubblicato la sua ultima canzone "Offline" (disponibile su Spotify).

La sua storia è iniziata con "Baciami Ancora", un brano che trae ispirazione dalla vita personale dell'artista. "Offline" è il proseguimento del suo racconto e si inserisce in un progetto a lungo termine che è solo agli inizi.

«La mia nuova canzone, che per questo periodo un po' incerto sembra essere perfetta - spiega Alessio - racconta di una storia d'amore in cui iniziano ad esserci i primi problemi. C'è una sorta di disconnessione tra i due amanti ed è per questo che ho deciso di chiamarla proprio così: "Offline"».