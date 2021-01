Addio al dottor Adriano Figarolo, storico medico sportivo

CASALE - La comunità monferrina è in lutto per la scomparsa di Adriano Figarolo, ortopedico e traumatologo, specialista in medicina dello sport. Figarolo, che aveva 79 anni, era ricoverato all'ospedale Santo Spirito per una polmonite. Da qualche giorno le sue condizioni si erano aggravate.

Negli anni ‘70 era subentrato al padre Marco nella guida dello staff medico del Casale Calcio di cui era stato anche presidente dal 1983 al 1985. Più di recente era stato a lungo medico responsabile della Junior Basket ma aveva continuato a collaborare con il mondo del calcio (anche nella Juventus) e della pallavolo.

Appassionato di nautica, era tifoso di Milan e Olimpia Milano. Negli anni 70 era stato quotato giocatore di tennis. Negli anni recenti si dilettava con il golf.