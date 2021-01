Da domani riapre la Biblioteca Luzzati: serve prenotare

CASALE - Da domani, martedì 12 gennaio, la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati torna al suo orario consueto: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.

«Il ritorno al tradizionale orario di apertura – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – è un importante segnale che vogliamo dare in attesa di conoscere le misure inerenti la cultura contenute nel nuovo Dpcm atteso in queste ore. Un segnale che garantirà sempre un attento rispetto di tutte le misure di contenimento della diffusione del virus, ma che darà la possibilità ai più giovani di tornare a vivere la propria biblioteca».

Per garantire il rispetto delle normative di contenimento della pandemia, si dovrà continuare a prenotare per il prestito e la restituzione; mentre continueranno a non essere consentiti la consultazione dei libri (se non di quelli presi in prestito) e l’accesso ai libri a scaffale aperto.

Saranno invece a disposizione nelle sale del Castello del Monferrato dedicate alla biblioteca due tavoli, in sale diverse, per un totale di quattro posti a sedere: anche questi da prenotare obbligatoriamente.

Per prenotare è possibile contattare la Biblioteca Luzzati al numero 0142/444308 o all’indirizzo e-mail biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it.

Per quanto riguarda, infine, la Biblioteca Civica Giovanni Canna, prosegue l'iniziativa Libri sulla soglia, che prevede, dietro appuntamento, di ricevere in prestito e restituire i testi conservati in via Corte d'Appello senza dover entrare fisicamente nelle sale.

«In questo momento – ha sottolineato l’assessore Fracchia - sono in corso alcuni lavori edili e di riorganizzazione dei fondi librari, che permetteranno di offrire un servizio ancora migliore nel momento in cui potremo riaprire al pubblico la Biblioteca Civica».