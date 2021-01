Al Sobrero rinnovato il laboratorio di informatica

CASALE - Approfittando del periodo di inattività didattica e delle festività natalizie al Sobrero di Casale sono stati ultimati i lavori nel laboratorio di informatica. È il più all'avanguardia dell'istituto dal punto di vista dell'allestimento informatico. Le 20 postazioni sono diventate 30, tutte attrezzate con pc appena acquistati, dotati di processore Intel i7, sistema operativo Windows 10 e appositamente preparati con tutti i programmi indispensabili per l'attività didattica laboratoriale informatica.

In questo laboratorio gli studenti del triennio della specializzazione informatica svolgono le ore pratiche delle materie di indirizzo, informatica, sistemi e reti, teoria e progettazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione, gestione progetto, imparano a programmare in vari linguaggi, a progettare e gestire reti, a creare siti web, a progettare, implementare e gestire database anche in remoto.

In questo laboratorio vengono erogati ogni mese anche gli esami ICDL, per studenti e personale dell’istituto ma anche per utenti esterni.

Il laboratorio non viene frequentato esclusivamente da studenti della specializzazione informatica, ma anche da classi del liceo scienze applicate e del liceo internazionale, che svolgono qui le due ore settimanale d’informatica.