Incendio a una canna fumaria a Ottiglio: danni limitati

OTTIGLIO - Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale questa mattina intorno alle ore 8.30 a Moleto (frazione di Ottiglio) in strada Comunale Sant'Orsola, località Mosaietto, per un incendio a una canna fumaria di uno stabile. Le fiamme hanno fortunatamente causato danni limitati e non ci sono stati intossicati o feriti. I Vigli del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area con l'autopompa e la piattaforma aerea.