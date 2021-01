Domani messa per i partigiani della Banda Tom

CASALE - Domani alle 9 nella chiesa di San Paolo a Casale verrà celebrata una messa di commemorazione per i partigiani della Banda Tom, assassinati per mano nazifascista 76 anni fa in uno dei più importanti ed efferati avvenimenti della Resistenza Monferrina.

Insieme ai partigiani verranno ricordati anche padre Angelo Allara che corse al carcere in via Leardi per incoraggiarli a morire perdonando, il Vescovo Giuseppe Angrisani che difese strenuamente le popolazioni e don Ernesto Camurati con i suoi parrocchiani di Villadeati, vittime della bestiale rappresaglia, di tanti monferrini, cittadini e partigiani, uccisi nel periodo della Resistenza.

Per quanto riguarda invece il momento commemorativo "istituzionale" a cura del Comune di Casale Monferrato e del Comitato Unitario Antifascista, dovrebbe svolgersi nel prossimo fine settimana.

Verosimilmente le necessità della pandemia impediranno il tradizionale format, che prevedeva, fino allo scorso anno, il corteo con la banda per le vie del centro, l'orazione ufficiale e gli interventi a Teatro e, infine, la deposizione delle corone d'alloro alle lapidi in Cittadella.

Il prezioso diario di quegli anni scritto dal vescovo Mons. Giuseppe Angrisani “La croce sul Monferrato durante la bufera” è offerto gratuitamente alle Parrocchie, ai Sindaci e agli insegnanti delle terze medie, nelle quantità desiderate.

Si può ritirare presso l’Ufficio Comunicazioni Sociali in Curia o La Vita casalese.