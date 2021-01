Consiglio unanime: Medaglia d'oro alla Protezione Civile di Casale

CASALE - È passata ieri all'unanimità in consiglio comunale la mozione, promossa dai gruppi consiliari della maggioranza, di riconoscere la medaglia d'oro al Nucleo Comunale di Protezione Civile di Casale Monferrato.

A presentarla Monica Mellina (Fdi): «Da anni la nostra città ha l'onore di avere un Nucleo di protezione civile che ha sempre operato con grandissima abnegazione a favore della città e dei territori, monferrini e limitrofi, ancora in anni recenti durante le alluvioni e più recentemente rendendosi parte attiva nel reperimento di materiali e fornendo assistenza ai comuni del centro Italia colpiti dal terremoto [...] e in questi mesi, quando ha reso un servizio indispensabile di supporto a tutte le amministrazioni presenti sul territorio, interpretando il ruolo di vera e propria spina dorsale dell'intervento anti-coronavirus».

«La Protezione Civile ha fatto tantissimo sia adesso che in passato, come si può dire di no a questa proposta?» ha detto Pino Iurato (Pd).

«Uomini e donne che hanno dimostrato che la nostra città è in grado di dare un esempio di quotidiano eroismo» le parole di Giampiero Farotto (Fdi).

E se Francesco Mazzucco (Difesa e Ripresa) ha ricordato che 4 anni fa il nucleo fu insignito del premio San Vas, Giorgio Demezzi ha ricordato il positivo atteggiamento dei volontari: «Hanno fatto ogni cosa con il sorriso sulle labbra».

Tutti unanimi sullo straordinario impegno profuso (tutt'ora in corso), con "chiusura" del sindaco Federico Riboldi prima del voto: «Anche la stampa nazionale ha riconosciuto la buona gestione della pandemia a Casale» ha detto ringraziando il coordinatore cittadino Enzo Amich.