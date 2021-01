Latitante da marzo: arrestato dai Carabinieri a Casale

CASALE - Nel corso degli ultimi giorni, i Carabinieri del Nor della Compagnia di Casale Monferrato sono stati impegnati nella ricerca di un casalese di 30 anni, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, che deve scontare un residuo di pena di 2 anni e 4 mesi per reati di varia natura commessi negli anni passati.

Il 30enne si era reso irreperibile dal mese di marzo del 2020, non rientrando presso la comunità terapeutica in provincia di Cuneo dove si trovava in cura, ma sulle sue tracce si erano subito messi i Carabinieri del Nor di Tortona.

Nel pomeriggio del 9 gennaio, al termine di una serie di accertamenti, pedinamenti, analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina e dopo aver studiato nel dettaglio le passate abitudini e frequentazioni del latitante, i Carabinieri sono giunti alla sua cattura, avvenuta in pieno centro a Casale, nei pressi del parcheggio di via Candiani d’Olivola, con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni e del Nor e in condizioni di massima sicurezza.

Al termine delle attività di rito, il catturando è stato portato presso la casa circondariale di Vercelli.