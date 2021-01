Amici del Po: ecco le date degli appuntamenti del 2021: Galleggia non Galleggia? Si spera per il 18 luglio

CASALE - L'anno scorso la pandemia ha mortificato e stravolto anche il calendario delle iniziative a cura degli Amici del Po di Casale, i volontari che si occupano di avvicinare al tratto di Grande Fiume monferrino con eventi, gite e manifestazioni (oltre che con un'infaticabile e gratuita opera di manutenzione).

Pur con le incognite legate al Covid, che ancora impone attenzione e vigilanza, l'associazione casalese ha scelto di diramare un calendario: ci sono le date nelle quali si spera di organizzare gli appuntamenti.

C'è anche Galleggia non Galleggia. L'anno scorso l'edizione è saltata per il virus. Quest'anno, se si potrà, si terrà il 18 luglio. Ma la si farà solo se potrà avvenire con i più alti standard di sicurezza, così come ogni altra iniziativa.

Gli Amici del Po invitano perciò a seguire il sito www.amicidelpocasale.it per essere aggiornati circa ogni modifica, spostamento e annullamento.

Calendario eventi 2021

Domenica 16 maggio – Festa sul Po, pic-nic in riva al fiume

All’imbarcadero gite in barcè e intrattenimenti per grandi e bambini sulla terraferma. Si ripropone una lunga tavolata, di circa 100 metri dove tutti potranno sedersi per mangiare in compagnia. Un pic-nic, una festa, un pranzo come quelli di una volta.

Da sabato 29 maggio a mercoledì 2 giugno – Discesa al Delta del Po

Una grande avventura, da Casale fino all’Adriatico a bordo dei tradizionali barcè da fiume. Circa 500 chilometri immersi nella natura: un viaggio a motore che i partecipanti potranno raccontare per anni, alla scoperta delle tradizioni, dei costumi e delle usanze del Po. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Sarà anche possibile partecipare con la propria barca.

Sabato 19 e domenica 20 giugno – Discesa a remi da Casale a Pavia

Si può partecipare su uno dei barcè dell’associazione ma anche in canoa, in kayak, in gommone. Pernottamento in tenda. Non c’è fretta, ci si mette il tempo che serve ma si torna a Casale in ogni caso domenica sera in bus. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 18 luglio – Galleggia non Galleggia (VI edizione)

L’evento che da anni caratterizza l’estate monferrina. Da soli o con gli amici, i partecipanti al mattino si costruiranno una barca utilizzando cartone e scotch da imballaggi forniti dagli organizzatori. Nel pomeriggio inizieranno le discese sulle acque del Grande Fiume tra costumi, risate, travestimenti e naufragi. La parola d’ordine è divertirsi. Iscrizioni online obbligatorie da inizio giugno.

Domenica 19 settembre – Gara dei barcè (VIII edizione)

Competizione cronometrata, dove esperti e neofiti possono sfidarsi con le tipiche imbarcazioni fluviali a remi, messe a disposizione dagli organizzatori. Un’autentica gimkana tra le boe per singoli e coppie.

Info e Prenotazioni obbligatorie 349 8393726 (Massimo Sarzano) – info@amicidelpocasale.it –