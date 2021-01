C'è la data per il derby al 'Coppi'

TORTONA - Si aspettava l'ufficialità, ma data e ora del recupero erano ormai praticamente sicure, 'obbligate' dagli impegni infrasettimanali delle due squadre fra recuperi e turni già programmati il mercoledì: il derby di andata fra Hsl Derthona e Casale si giocherà il 27 gennaio alle 14.30 fra le mura del 'Fausto Coppi'.

Per i leoncelli si profila così una settimana con ben tre impegni casalinghi in otto giorni: arriveranno infatti a fare visita nell'ordine Borgosesia - reduce da un disastroso 1-3 interno con il Varese - Casale perlappunto e Chieri. Tre vittorie e nove punti potrebbero rilanciare i ragazzi di Pellegrini in classifica permettendo di 'girare' a quota 28, abbondantemente sopra le statistiche per mantenere la categoria.

Il Casale si troverà invece così a giocare tre volte lontano dal proprio stadio con due trasferte in Liguria inframezzate dal derby: saranno infatti Vado e Sanremese le avversarie domenicali dei nerostellati e per i ragazzi di Buglio queste tre partite possono fare la differenza. La salvezza diretta in questo momento è infatti già distante sette lunghezze e non si può perdere altro terreno: lo 0-0 con il Chieri di ieri ha mosso la classifica, ora serve tornare alla vittoria.