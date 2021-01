Ponzano: 4 abitanti in meno negli ultimi 12 mesi

PONZANO - Il sindaco di Ponzano Monferrato, in questi primi giorni del 2021, comunica il bilancio demografico del comune monferrino. Gli abitanti sono passati negli ultimi 12 mesi da 331 a 327 (da 160 maschi e 171 femmine a 161 maschi e 166 femmine). Non ci sono stati nuovi nati. Sono deceduti un maschio e 5 femmine. Sono stati celebrati 3 matrimoni civili.

Di seguito gli altri dati

– Matrimoni: 3 = civili

– Immigrati: 18

– Emigrati: 16

– Famiglie a inizio anno: 161 – Famiglie a fine anno: 154

– Stranieri a inizio anno: 31 – Stranieri a fine anno: 28

– Comunità rappresentate: Romeni 18, Moldavi 4, Albanesi 2, Filippini 2, Russi 1, Tedeschi 1

Ripartizione popolazione per fasce d’età:

da 0 a 21 anni: 16%

da 21 a 40 anni: 19%

da 40 a 60 anni: 27%

da 60 a 75 anni: 23%

Over 75 anni: 15%

Il più anziano è Graziano Vittorio classe 1922.

«Anche Ponzano soffre dello spopolamento progressivo dei paesi di collina in quanto i servizi sono ridotti e ne soffrono sia i giovani che gli anziani - spiega Lavagno - In compenso sono aumentate le seconde residenze, negli ultimi anni molte case disabitate hanno trovato acquirenti, anche stranieri che apprezzano il paese e ristrutturando lo rendono più fruibile e bello. Per i giovani, le risorse vanno trovate in agricolture di nicchia, nel turismo e nell’artigianato, cosa che negli ultimi anni si sta muovendo. Abbiamo visto nascere e crescere aziende biologiche che producono ottimi vini, allevamenti di capre e vitelli con carne e latte di ottima qualità e un laboratorio di ceramica che da impulso all’arte. La natura incontaminata, i paesaggi le piste ciclabili e di trekking stanno portato sul territorio un turismo mirato e non di massa che ha fatto sì che si sviluppino attività ricettive e di ristorazione. Questo deve essere di stimolo ai giovani per crearsi un futuro migliore a casa propria».