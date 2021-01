Dal Municipale le note della Monferrato Classic Orchestra

CASALE - Domenica 24 gennaio, alle 17.30, il teatro Municipale di Casale Monferrato inaugurerà il nuovo anno con la Monferrato Classic Orchestra, composta da giovanissimi e talentuosi musicisti. Il teatro riaprirà i battenti solo per i musicisti, e il pubblico potrà godersi lo spettacolo grazie al video che sarà possibile trovare sulla pagina Facebook 'Città di Casale'. Il concerto è organizzato dall'associazione Musica e Pensiero in collaborazione con il comune di Casale Monferrato e l'assessorato alla Cultura.





L’orchestra, guidata magistralmente dal maestro concertatore e solista Cesare Zanfini, propone le Antiche Arie e danze dalla Suite nr.3 di O. Respighi, il Concerto in la maggiore per archi RV 158 di A. Vivaldi, il Concerto Brandeburghese nr.3 e il Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo BWV 1041 di J.S. Bach. Cesare Zanfini, diplomato con il massimo dei voti al conservatorio Verdi di Milano nel 2011, si è esibito come solista e in numerosi ensemble da camera in Italia, Svizzera, Francia, Svezia, Austria, Spagna, Canada, Ungheria, Norvegia, Israele, Sud America, Corea del Sud e Stati Uniti.