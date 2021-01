Aprono il 15 febbraio le iscrizioni ai nidi comunali di Casale

CASALE - Si apriranno lunedì 15 febbraio le iscrizioni per l’anno scolastico 2021 / 2022 dei nidi d’infanzia comunali di Casale a cui si potranno registrare i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2019 e le gestanti la cui data presunta di parto è fissata entro il 31 dicembre 2021. Per presentare le domande ci sarà tempo fino alle ore 12 di mercoledì 10 marzo.

«In un anno così difficile – ha spiegato l’assessore Luca Novelli – abbiamo deciso di anticipare di circa quindici giorni le iscrizioni, per poter gestire al meglio gli inserimenti e l'organizzazione del servizio a seconda dall'evolversi dell'attuale situazione sanitaria. Quindi dalla prossima settimana si potranno già prenotare le visite alle nostre tre strutture, in modo da conoscere, in piena sicurezza, gli ambienti e i servizi che offriremo ai piccoli iscritti».

L’Open nido 2021 prevede visite ai nidi l’8, 17, 22 febbraio e 1° e 8 marzo dalle ore 16.30 alle ore 18 con intervallo minimo di circa 15 minuti: potrà accedere al nido un solo genitore, che dovrà presentarsi munito di mascherina e, prima della visita, igienizzarsi le mani e indossare delle sovrascarpe. Tutte le informazioni sulle modalità di accesso sono alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/BandoNidi2021.

Le prenotazioni si potranno effettuare telefonando ai seguenti numeri dalle 9,30 alle 11,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30:

• Nido Valentino (Via Villavecchia): 0142.72667

• Nido Oltreponte (Via F.lli Bandiera 22): 0142.561951

• Nido Porta Milano (Via Massaia 87): 0142.454904

Per quanto riguarda le iscrizioni, invece, il modello di domanda sarà presente sul sito internet del Comune di Casale Monferrato a partire da lunedì 8 febbraio, ma sarà possibile consegnarlo o inviarlo solo dal 15 febbraio al 10 marzo utilizzando uno dei seguenti canali:

• all'ufficio Pubblica Istruzione. – Via Mameli 14 – 0142 444 204 esclusivamente su appuntamento;

• con raccomandata all’indirizzo: Comune di Casale Monferrato, Via Mameli 10 – Casale Monferrato (AL);

• via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it.

La graduatoria provvisoria sarà poi pubblicata entro il 30 aprile 2021 sempre sul sito del Comune.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 0142 444204 o all’indirizzo e-mail nidi@comune.casale-monferrato.al.it.