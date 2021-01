Promossi i soccorritori del Cisom di Casale

RECETTO (No) - Il gruppo casalese del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), il "braccio" operativo del Sovrano Militare Ordine di Malta, ha tenuto, nel Comune di Recetto (No), l’esame per la valutazione dei primissimi volontari per il conseguimento dell’allegato A. Si tratta di una certificazione che abilita i volontari a esercitare l’attività di “soccorritore volontario”. In breve, durante questo corso, s’insegna come riconoscere, ad esempio, la gravità della patologia attraverso il codice di chiamata alla centrale operativa, come intervenire in un intervento e a praticare la rianimazione cardiopolmonare, oppure come mettere in sicurezza il paziente, proprio fino all’arrivo in ospedale. L’allegato A comprende sia come intervenire su un adulto sia sui bambini. Questo corso è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni, in possesso di idoneità fisiche e attitudine all’espletamento del servizio, con un’ottima predisposizione ai rapporti umani, dote di puntualità agli impegni presi, disponibilità agli aggiornamenti e capacità di operare in squadra nel rispetto delle regole e delle procedure.

I neopromossi sono stati valutati dagli istruttori Pamela Turla e Luca Recanati, del Gruppo CISOM di Recetto, e sono: Luigi Campagna, Antonella La Bianca, Cristian Madotto, Daniela Bellomo, Franca Raimondo e Valentina Corigliano, quest’ultima ha raggiunto l’importante riconoscimento in dolce attesa, motivo in più per precisare che il corso è accessibile a tutti con serenità.

Nel corso della stessa giornata, anche la Vice Capo Gruppo Erika Minato ha sostenuto un diverso test, brillantemente superato, finalizzato a diventare Istruttrice Cisom, permettendole così di poter formare direttamente a Casale le future leve di volontari soccorritori (per questo motivo il gruppo casalese ha dovuto appoggiarsi ai colleghi del Cisom di Recetto di Novara).

Se questo test ha riguardato i primissimi volontari che hanno dato origine al raggruppamento casalese, nel mese di febbraio si terrà una serata informativa, con l’osservanza dei criteri di distanziamento e sanificazione, presso la sede del gruppo casalese, per la realizzazione del nuovo corso, di cui sarà possibile chiedere maggiori informazioni al numero WhatsApp 3880980107, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail gruppo.casalemonferrato@cisom.org.