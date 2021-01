Drera e Allera (Lega): "Priorità alla Casale-Vercelli"

CASALE - Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alberto Drera e il consigliere dello stesso gruppo Tiziano Allera propongono una riflessione sulla centralità del tema dei trasporti, in particolare quelli su rotaia, per il futuro del territorio Casalese.

«Riteniamo che per uno sviluppo del territorio casalese vi siano molte variabili in gioco: il Comune di Casale Monferrato e tutti i Comuni del territorio possono intervenire per cercare di far crescere il tessuto economico e sociale intervenendo in diversi settori. Non esiste un’unica soluzione che possa risolvere tutti i problemi, ma sono necessari una serie di interventi mirati e che abbiano un comune obiettivo. Si deve quindi intervenire per evitare che il decremento demografico, già in atto da diversi anni non solo nel nostro territorio ma in tutta la Nazione, continui a produrre effetti nefasti, e per far crescere le attività commerciali, artigianali ed industriali, oltre al turismo - spiegano i due esponenti del Carroccio - Sicuramente Casale Monferrato è ubicata in una posizione ottimale per via della geografia che la colloca in una zona intermedia tra Torino, Milano e Genova. La disponibilità di avere due caselli, tra cui Casale Sud in posizione strategica in quanto situato in zona industriale, è sicuramente un altro aspetto importante per chi decide di investire in Casale Monferrato. Un’ulteriore possibilità di sviluppo, dal punto di vita turistico, può derivare dalle opportunità fornite dall’inserimento del Monferrato nel patrimonio dell’umanità Unesco, che attrae turisti non solo dall’Italia ma a livello mondiale. Abbiamo un territorio che può offrire molto sia a livello turistico (abbiamo eccellenze a livello gastronomico ed enologico, i famosi “infernot”, delle magnifiche colline con vigneti a perdita d’occhio, un importante Castello, il Duomo, la Sinagoga, il Museo Civico e la Gipsoteca Bistolfi, il Sacro Monte di Crea, solo per citarne alcuni), sia per le attività stante l’ubicazione del territorio casalese».

Più nello specifico sul tema dei treni, ci si rivolge con speranza alla neo-componente del Cda di Trenitalia, la monferrina Cristina Bargero: «Per garantire al nostro territorio un florido sviluppo e per far in modo che l’intero Monferrato ritorni ad essere di facile accesso per tutti, riteniamo sia importante implementare i collegamenti ferroviari. Ringraziamo l’Amministrazione che sta lavorando strenuamente, nonostante le tante difficoltà, per fare in modo che finalmente la Casale-Mortara ritorni ad operare. Dal nostro punto di vista sarebbe fondamentale che Trenitalia e la Regione Piemonte valutassero come valorizzare il Monferrato e come renderlo accessibile tramite collegamenti ferroviari con altre realtà. Siamo felici della nomina dell’ex deputata casalese, Cristina Bargero, come membro del CdA di Trenitalia. Avere una persona in questo ruolo, che conosce la realtà del territorio e le sue difficoltà, siamo sicuri che ci consentirà di raggiungere importanti obiettivi. Il tema più importante che l’ex deputata Bargero dovrebbe trattare, dal nostro punto di vista, sarebbe quello della riapertura della Casale-Vercelli. Riteniamo quella tratta fondamentale per lo sviluppo di Casale Monferrato e di tutto il territorio per l’importanza strategica che ricopre. Da Vercelli ci sono collegamenti costanti con Torino, Novara, Milano e anche con la vicina Francia. Il collegamento Casale-Vercelli sarebbe importante sotto più aspetti: facilitare la vita a tutti i concittadini che lavorano, studiano o hanno interesse a raggiungere le città citate prima e garantire al Monferrato una maggiore attrattività per imprese e turisti.

Siamo fermamente convinti che il tema dei trasporti, soprattutto in un mondo interconnesso come questo, sia fondamentale sia in ottica presente che, e soprattutto, in ottica futura. Per questo motivo abbiamo voluto dare un ulteriore elemento di valutazione oltre ai tanti che periodicamente riaffiorano. Pensiamo che questa sia la strada da percorrere e che avere nelle posizioni di vertice l’ex deputata Bargero sia una grande opportunità per tutto il territorio. Speriamo che i dialoghi che verranno siano proficui e collaborativi per cercare di realizzare il meglio per tutto il territorio».