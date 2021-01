AMOREINCIRCOLO: a Mombello neanche il Covid ferma San Valentino

MOMBELLO - È un'iniziativa "virtuale" dedicata a tutti gli innamorati - anche in pandemia - quella che propone il Circolo Ancol Mombello con l'hashtag #AMOREINCIRCOLO.

Per partecipare sarà infatti sufficiente scrivere un messaggio d'amore dedicato a una persona amata (o a un animale o a un'idea astratta) e poi inviarlo via mail all'indirizzo circolomombello@libero.it oppure tramite Messenger sul profilo Facebook del Circolo Ancol Mombello.

Tutti i messaggi ricevuti verranno stampati e utilizzati per addobbare la vetrina del Circolo in Via Roma a Mombello il giorno di San Valentino, domenica 14 febbraio.