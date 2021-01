Nel 2020, 10.615 violazioni al codice della strada a Casale

CASALE - Si terranno lunedì 1° febbraio le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Alle ore 15.30 alla presenza del sindaco Federico Riboldi e di una rappresentanza delle istituzioni civili e militari si svolgerà la santa messa in Duomo. L'organo di Polizia del Monferrato conta, insieme a Casale, ben 28 comuni (che da Lunedì saliranno a 32 con Rosignano, Cella Monte, Frassinello e San Giorgio).

A causa delle restrizioni per contenere i contagi da Covid-19, non sarà possibile svolgere la tradizionale conferenza stampa in Municipio per fare il punto della situazione sulle attività svolte dal Comando durante il 2020.

«L’anno appena concluso ha dimostrato, una volta di più, l’alta professionalità del nostro Corpo di Polizia Locale - ha detto il sindaco Federico Riboldi - Sono stati chiamati a operare in prima linea durante il difficile momento del primo lockdown, affrontando con competenza e impegno problematiche inedite. Sono quindi orgoglioso di un Corpo che ha dimostrato, concretamente, di essere prima di tutto al servizio della cittadinanza di Casale Monferrato e del vasto territorio su cui si estendono i servizi della nostra Polizia Locale».

Le cifre pubblicate

Il report del 2020, recentemente reso pubblico, ha mostrato numeri positivi. Non solo le violazioni al codice della strada sono decisamente diminuite - sono state 10.615, mentre nel 2019 erano 13.250 - ma i servizi per la cittadinanza e i controlli per il contenimento dell'emergenza sanitaria sono stati numerosi ed efficaci. In particolare è stato svolto supporto presso le scuole, i mercati e a domicilio (con la consegna di mascherine e buoni pasto). In totale sono state rilevate 59 violazioni dei Dpcm da parte di alcuni esercizi commerciali locali e si è dovuto procedere anche alla chiusura temporanea di 5 di essi. Per quanto riguarda i sinistri stradali invece ne sono stati rilevati in tutto il 2020 120, di cui 3 mortali e 55 con lesioni. I documenti di guida ritirati sono stati 28, mentre la decurtazione complessiva dei punti è stata di 2.477.

A questi dati si aggiunge il potenziamento della Polizia Locale soprattutto nei quartieri e nelle frazioni della città di Casale, ma anche nei Comuni aderenti alla convenzione per la Polizia Locale del Monferrato. Sempre durante il 2020 infatti sono state accertate 94 violazioni amministrative in materia di tutela ambientale e rispetto del decoro, a cui si aggiungono le 43 segnalazioni all'Autorità Giudiziaria di persone coinvolte in reati di varia natura.

Il Comando ha presentato anche il progetto "Scuole Sicure" al Ministero dell'Interno per un finanziamento pari a 20mila euro, sia per l'implementazione della video-sorveglianza sia per l'organizzazione di una campagna informativa negli Istituti di secondo grado cittadini per contrastare l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani.

Anche dal punto di vista amministrativo le cifre sono soddisfacenti: 1.314 sono state le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni di vario genere, mentre le pratiche di carattere giudiziale 77.