Fiera di San Giuseppe: «Sarà rimandata, la situazione è ancora instabile»

CASALE - Benché le restrizioni per limitare la diffusione del Covid-19 si stiano lentamente allentando, è ancora troppo presto per parlare di manifestazioni o fiere. Così la tradizionale Mostra Regionale di San Giuseppe - prevista a partire dal prossimo 12 marzo - dovrà aspettare ancora un anno prima di riaprire le porte ai visitatori.

La non semplice decisione è stata presa congiuntamente dal Comune di Casale Monferrato e dalla società D&N Eventi Srl, organizzatrice dell’evento. «A un anno di distanza - ha spiegato il vicesindaco Emanuele Capra - ci ritroviamo, a malincuore, a dover rinviare ancora una volta la San Giuseppe; un evento troppo importante per la città e il territorio per essere organizzato all’ultimo momento in un clima di assoluta incertezza. La professionalità che ha contraddistinto l’organizzazione dell’evento negli anni ci ha quindi imposto di darci appuntamento al 2022».

La situazione epidemiologica infatti è ancora troppo instabile per poter mettere in sicurezza sia il pubblico che gli espositori. Inoltre le limitazioni attuali alla mobilità e l'incertezza sulle disposizioni dei prossimi Dpcm rendono impossibile organizzare con largo anticipo un evento di tale portata.