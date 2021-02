Giornata della memoria: «Al Leardi ricordare è un dovere umano e civile»

CASALE - «La memoria non è gettare lo sguardo su una fotografia che sbiadisce con il trascorrere del tempo, ma un sentimento civile, energico e impegnativo». Queste le parole del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella che hanno ispirato gli alunni dell'Istituto Leardi in occasione della Giornata della Memoria, lo scorso mercoledì 27 gennaio.

Tra le tante iniziative proposte agli studenti ci sono stati incontri, visite virtuali al “Memoria della Shoah di Milano” e la visione dello spettacolo “Un viaggio nella storia” (organizzato dalla compagnia ImprovvisArt) per riflettere specialmente sul rapporto tra memoria e coscienza storica.

«Tutto l’Istituto si è impegnato - spiega il Dirigente Scolastico Nicoletta Berrone - per l’alto valore civico e morale di questo giorno, a promuovere iniziative formative significative per i nostri studenti. Come ha detto il nostro Presidente infatti: "Ricordare e far ricordare a tutti il sacrificio di milioni di vittime innocenti esprime un dovere di umanità e di civiltà"».