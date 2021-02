Inaugurato il nuovo Info Point del liceo Lanza

CASALE - A partire da oggi l'istituto Lanza di Casale potrà godere di un nuovo Info Point che è stato inaugurato, oltre che dal dirigente scolastico Riccardo Calvo, anche dal sindaco Federico Riboldi pochi minuti fa. E potrà farlo grazie ai fondi ricevuti dalla Provincia, rappresentata questa mattina dall'architetto Roberta Bocchino e dall'ingegnere Domenico Cacciabue.

«Un momento simbolico - ha detto Calvo - per ringraziare della tempestività degli interventi che hanno permesso di dotarci anche di un cancello elettronico e di alcune modifiche alle aule». «Come Provincia cerchiamo di partecipare a tutti i bandi statali e regionali per avere il maggior numero possibile di risorse da destinare a tutte le scuole del territorio. Attualmente, grazie ai 'fondi Covid' sono in corso 3 progetti globali che riguardano tutte le scuole del Casalese» le parole di Bocchino.

Presenti al piccolo evento anche gli assessori Vito De Luca e Luca Novelli.