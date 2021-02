Museo, biblioteca e Palazzo San Giorgio aprono le porte agli studenti casalesi

CASALE - Museo Civico, biblioteca Giovanni Canna e Palazzo San Giorgio aprono le loro porte per far conoscere il proprio patrimonio agli studenti degli istituti casalesi. ‘Scuole nel chiostro: tutta un'altra storia’ è il titolo del progetto proposto dall’assessorato alla Cultura, e condiviso con i dirigenti scolastici, che prenderà il via già dalla prossima settimana.

In particolare, l'iniziativa prevede di attivare gratuitamente, per i mesi di febbraio e marzo, un circuito di visite anche non tematiche con l’obiettivo di fornire uno strumento didattico che accompagni lo studio di alcune materie e consenta agli studenti di condividere un’esperienza più diretta di alcuni argomenti molto spesso lontani dal vivere quotidiano. «Per due mesi – ha spiegato l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Gigliola Fracchia – daremo la possibilità alle classi di ogni ordine e grado di conoscere i principali luoghi della cultura, attraverso un orario rivisto».

Con le dovute precauzioni, e sempre in ottemperanza alle misure per il contrasto e il contenimento del Covid 19, l'iniziativa sarà così articolata in base a ciascun luogo di cultura:

La biblioteca Civica propone per le visite delle classi scolastiche il seguente programma: ‘La storia del libro attraverso gli esemplari conservati in Biblioteca’. Quando? Il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, esclusivamente su prenotazione. Sarà consentito l’ingresso al massimo a una classe per volta. Per le prenotazioni chiamare lo 0142 444246 o scrivere a archiviostorico@comune.casale-monferrato.al.it.

Il museo Civico sarà straordinariamente aperto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il giovedì e venerdì anche al pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19. L’accesso agli studenti di ogni ordine e grado sarà gratuito, ma esclusivamente su prenotazione e sarà consentito al massimo a una classe per volta. Per gli altri visitatori verrà applicato il consueto biglietto d’ingresso. Per le prenotazioni chiamare 0142 444249 o 0142 444309, scrivere a museo@comune.casale-monferrato.al.it, oppure compilare l’apposito form sul sito del Comune.

Palazzo San Giorgio proporrà una visita alle sale Gialla, Verde e Rossa, con apertura infrasettimanale del martedì e del venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 su prenotazione. La visita durerà un’ora. Sarà consentito l’ingresso al massimo a una classe per volta. Per le prenotazioni telefonare allo 0142 – 444 307 o scrivere a cultura@comune.casale-monferrato.al.it.