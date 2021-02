Risarcimento danni per l'alluvione di ottobre: le domande entro il 19 febbraio

CASALE - La Regione ha comunicato le modalità e le tempistiche per presentare le domande di risarcimento per i danni causati dall’alluvione dello scorso ottobre. Privati, imprese e aziende agricole di Casale che non hanno ancora presentato i modelli regionali B1 o C1 dovranno compilarli e consegnarli entro il 19 febbraio direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.casale-monferrato.al.it.

I modelli per la richiesta danni sono disponibili alla pagina dedicata del sito del Comune. Dopo la scadenza, il Comune dovrà inserire le richieste all’interno del portale della Regione Piemonte entro il 5 marzo, avviando così le procedure regionali per i rimborsi.