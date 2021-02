"SìAmo Oltreponte" festeggia i 10 anni: è una passeggiata tra i ricordi

CASALE - Ha recentemente raggiunto i dieci anni di attività il Comitato di Quartiere "SìAmo Oltreponte". A causa delle restrizioni non è stato possibile procedere con dei veri e propri festeggiamenti, ma è stata una buona occasione per ricordare tutte le iniziative proposte nel corso degli anni.

Tra quelle che sono state ricordate dai membri ci sono le feste di quartiere e di fine anno scolastico, ma anche le segnalazioni di pericolo per gli alberi della ex Marietti, per la caduta di calcinacci dalle case ATC e per la loro necessaria ristrutturazione e riqualificazione, per il ripristino dell’area giochi della scuola materna e dei giardini pubblici e per le occupazioni abusive in via De Cristoforis.

«Il nostro Comitato è nato perché non esistevano più i Consigli di Quartiere e di fatto non esisteva neanche una pur minima forma di rappresentanza autonoma e organizzata di cittadini che poteva dialogare con le Istituzioni - spiegano i rappresentanti dell'organizzazione - Noi amiamo il nostro quartiere, ci siamo nati, abitiamo o abbiamo le attività commerciali a Oltreponte, siamo un gruppo di amici e desideriamo fare qualcosa per il quartiere in cui viviamo e abbiamo i nostri interessi. Siamo semplici cittadini ma con obbiettivi precisi e voglia di fare».