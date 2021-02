Coronavirus: in provincia due decessi, 40 contagi e 39 guariti

ALESSANDRIA - Sono 40 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati in provincia nelle ultime 24 ore. Al bilancio, fornito dall'Unità di Crisi attraverso il quotidiano aggiornamento, si devono aggiungere due decessi e 39 guariti. In Piemonte i contagi giornalieri raggiungono quota 717, in calo l'indice di positività, al 3,7%, si allenta ulteriormente la pressione sugli ospedali. Sia i ricoveri ordinari che le terapie intensive, infatti, decrescono.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato717 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 125 dopo test antigenico), pari al 3,7% dei 19.359 tamponi eseguiti, di cui 13.121 antigenici. Dei 717 nuovi casi, gli asintomatici sono 282 (39,3%). I casi sono così ripartiti: 126 screening, 391 contatti di caso, 200 con indagine in corso; per ambito: 27 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 74 scolastico, 616 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 231.683 così suddivisi su base provinciale: 20.651 Alessandria, 12.042 Asti, 7975 Biella, 31.749 Cuneo, 18.163 Novara, 121.169 Torino, 8601 Vercelli, 8336 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1166 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1831 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 140 (-7 rispetto a ieri)

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2007 (-14 rispetto a ieri)

Le persone in isolamento domiciliare sono 10.018

I tamponi diagnostici finora processati sono 2.603.348 (+19.359 rispetto a ieri), di cui 1.052.764 risultati negativi

I DECESSI DIVENTANO 8994

Sono 21 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 8994 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1359 Alessandria, 582 Asti, 373 Biella, 1064 Cuneo, 748 Novara, 4087 Torino, 407 Vercelli, 292 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 82 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

210.524 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 210.524 (+709 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 18.372 Alessandria, 10.840 Asti, 7199 Biella, 29.328 Cuneo, 16.521 Novara, 110.062 Torino, 7843 Vercelli, 7605 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1075 extraregione e 1679 in fase di definizione.