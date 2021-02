Al Leardi il Rotary "incontra" gli studenti

CASALE - Ha riscosso successo anche quest'anno il progetto "Rotary Meets" che si è svolto - rigorosamente in modalità a distanza - sabato 30 gennaio per gli studenti dell'ultimo anno di tutti i corsi di studio dell'Istituto Leardi.

«Per i nostri alunni si tratta di una grande opportunità - commenta il Dirigente Scolastico Nicoletta Berrone - perché sempre più le selezioni per i posti di lavoro avvengono in questa nuova modalità».

L'incontro è stato diviso in due parti. Durante le prime ore della mattinata i professionisti dell'associazione si sono raccontati agli studenti, mentre a chiudere l'appuntamento c'è stata la simulazione di un colloquio di lavoro ad alcuni alunni candidati: Valeria Tigano, Martina Volpi, Giovanni Gallo e Matteo Porcini.

«É stato stimolante per noi ascoltare imprenditori e professionisti affermati perché ci hanno fatto comprendere quanto sia importante la costanza e la tenacia nel raggiungimento di un obiettivo» ha raccontato la studentessa Sara Izzo della 5°B Turismo.