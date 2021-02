Gli aiuti economici alle famiglie e alle attività di Balzola

BALZOLA - Due importanti bandi sono stati attivati nelle scorse settimane a Balzola: quello riguardante gli aiuti alimentari finanziati dal fondo messo a disposizione dallo stato per soccorrere gli italiani in difficoltà economica maggiormente penalizzati dagli effetti della pandemia e quello relativo ai contributi alle attività economiche oggetto di chiusura durante i lockdown e con contrazione del volume di affari superiore al 30%.

Per entrambi i bandi occorre presentare domanda scaricando il modello presente sul sito internet comunale o richiedendolo presso gli uffici amministrativi.

«Anche se Balzola non ha ricevuto fondi statali per interventi a favore degli esercizi commerciali locali, abbiamo voluto proporre un aiuto a una categoria fondamentale per il nostro paese e che ha subito gravi danni economici dalla pandemia. Con l’ultima variazione di bilancio 2020 siamo riusciti a trovare le risorse per creare uno stanziamento che consentisse questa iniziativa, analogamente a quanto proposto dal Comune di Casale. Verranno quindi elargiti fino a 1.000€ agli aventi diritto nei limiti della copertura finanziaria disponibile» ha detto il sindaco Marco Torriano.

