CASALE MONFERRATO – Casale non reagisce. Mantova - terza vittoria in fila- passa al PalaFerraris 70-55 senza troppo sforzo. Nella prima senza Lucio Redivo, la reazione della Novipiù non c’è. La squadra di coach Mattia Ferrari produce una prestazione piatta e sterile (55 punti segnati). Per far fronte all’assenza dell’argentino serve di più da parte di tutti (sperando che Donzelli possa tornare).

Meglio gli Stings nella prima frazione. Casale ancora in modalità PalaLido. Al primo stop Mantova avanti 20-14. James mette la tripla del +11 esterno (20-31) al 18’. Negli ultimi 2’ di gioco prima dell’intervallo Martinoni ricuce un po’ il gap. Al riposo si va sul +7 Mantova (24-31). Casale, non precisa, ha 14 palle perse.

In avvio di ripresa Casale prova ad alzare l’intensità. JBM fino al -3 (32-35) al 26’. Ma Mantova resiste e allunga sul +12 (32-44) con Ceron e Bonacini. Thompson sulla sirena tiene aperta la posta. Al 30’ Casale sotto 37-46.

In avvio di ultima frazione emergono anche problemi di falli per Ferrari (4 di Luca Valentini e Camara). Sulla palla persa di Tomasini, James inchioda la schiacciata del nuovo +12 Mantova (42-54) dopo 3’ dell’ultima frazione. La strada resta in salita e la JBM non sembra avere le energie per ribaltare l’inerzia. Infatti Mantova resta padrona del campo e dilata il margine (+17 sul 49-66). Alla sirena gli Sting passano 70-55.

Novipiù - Staff 55-70

(14-20, 24-31, 37-46)

Novipiù JBM Monferrato: F. Valentini 12, L. Valentini 4, Thompson 12, Camara 10, Sirchia , Martinoni 6, Tomasini 11, Lomele, Giombini, Cappelletti. N.e.: Donzelli. All. Ferrari

Staff Mantova: Bonacini 16, James 9, Maspero 3, Ghersetti 9, Cortese 12, Infante 2, Ferrara 9, Weaver 4, Ceron 6, Ziviani. All. Di Carlo

(LEGGI QUI TABELLINO COMPLETO)