Aleramo al via: 42 comuni del Monferrato coinvolti

CASALE - È nata ufficialmente questa mattina l'agenzia di sviluppo Aleramo. A dare l'annuncio il Comune di Casale. L'ente, (presieduto da Paolo Secco) coinvolge 42 comuni e i principali attori economici del territorio del Monferrato. Hanno deciso di abbracciare il progetto Confagricoltura, Cia - Alessandria, Cosmo, Confcommercio - Unicom Casale, Energica, CNA Alessandria, For.Al, Associazione Comuni del Monferrato, Coldiretti - Alessandria, Fondazione Slala, Atf - Associazione Tecnici del Freddo.

«Grazie all’Agenzia di Sviluppo e ai suoi manager e ai provvedimenti già assunti, come il dimezzamento del costo dei terreni produttivi e tre anni di tasse locali zero per i nuovi insediamenti, crediamo di poter portare sviluppo e un nuovo entusiasmo nel territorio» spiegano dall'amministrazione.