Donna trovata morta in cortile: gli accertamenti dei Carabinieri

SAN GERMANO - ORE 19.30 Le indagini hanno permesso di escludere azioni violente. La vittima, Maria Martino, avrebbe tentato un gesto anti-conservativo. Non riuscendo nell’intento, la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. L’arresto cardiocircolatorio sarebbe stato provocato dal freddo di questi giorni. L’anziana è rimasta in cortile a lungo, di lei non si avevano notizie da due giorni.

Una donna di 83 anni è stata trovata priva di vita nel cortile della sua abitazione a San Germano, in cascina Servetta. L’hanno trovata a terra due suoi conoscenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Casale, diretti dal capitano Cristian Tapparo che stanno svolgendo accertamenti per chiarire l’accaduto e i militari della Sezione Investigazioni scientifiche di Alessandria con il capitano Antonio Stanizzi. Al momento i militari stanno attendendo l’arrivo del medico legale.

Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono accertamenti.