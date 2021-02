Novipiù a Bergamo. Allena Valentini

ALESSANDRIA - Diciannovesima giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, sesta di ritorno. Cinque gare in programma domani, domenica 14 febbraio. La Novipiù, dopo il ribaltone tecnico gioca, con Andrea Valentini al debutto in panchina, a Bergamo.

Riposa Tortona , che ha già giocato la gara con Orzinuovi (vinta 78-63) prevista in questo turno e tornerà in campo domenica prossima. Questo il programma di domani: Udine- Capo d’Orlando, Piacenza- Torino, Biella-Verona e Bergamo- Novipiù Casale Monferrato. Trapani-Urania Milano rinviata al 2 aprile.

VALENTINI DEBUTTA A BERGAMO

La prima senza Mattia Ferrari in panchina, la prima con Andrea Valentini al suo posto. La Novipiù (in campo senza Lucio Redivo e Daniel Donzelli) alla prova del nuovo corso dopo il ribaltone che in settimana ha portato alle dimissioni di Mattia Ferrari e alla promozione del vice Andrea Valentini. Il coach, torna a fare il capo allenatore dopo quasi nova anni (A1, Junior Casale, 2012). Bergamo, ultima in classifica ma viva e vegeta (3 vittorie nelle ultime cinque) è annunciata al completo (QUI IL ROSTER COMPLETO). Miglior realizzatore è la guardia Rodney Purvis (14.6 punti a partita). Altro punto di forza l’esperto centro Tony Easley (doppia-doppia di media con 12.4 punti e 10.1 rimbalzi). Coach Marco Calvani ha un pensiero per il collega: “Non entro in dinamiche che riguardano Casale Monferrato. Sono dispiaciuto per Mattia Ferrari, che stimo come persona e rispetto come ottimo collega allenatore”. A presentare la gara, l’assistente Andrea Fabrizi. “Bergamo è in un ottimo momento di forma, malgrado la sconfitta nell'ultima partita giocata. Stanno trovando i loro equilibri e sono sempre un avversario ostico da affrontare, non mollano niente. Ci aspettiamo una partita tosta, fisica, dobbiamo lavorare per arrivare preparati fisicamente e tecnicamente”.



WITHU BERGAMO – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: domenica 14 febbraio, 18.00

Arbitri: Ferretti, Costa, Tarascio

Andata: 62-65

BERTRAM A RIPOSO. FABI AI BOX

Bertram osserva un turno di riposo. Occasione per recuperare le energie, ma non Agustin Fabi che si deve fermare (30-40 giorni?) per recuperare dal problema la tendine (LEGGI NOTA DEL CLUB). Una decisione che permetterà all’ala argentina di guarire completamente, ma che potrebbe aprire il mercato di Tortona per un sostituto.



La squadra di coach Marco Ramondino tornerà in campo domenica 21 a Treviglio. I Leoni saranno in tivù giovedì 11 marzo (20.45) per il match del PalaOltrepò contro l’Apu Udine. Partita trasmessa da MS Sport (DTT) e da MS Channel (canale 814 del bouquet di Sky).