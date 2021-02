La JBM a Trapani prova a ripartire

CASALE MONFERRATO - Prove di ripartenza per la Novipiù. Dopo la batosta di Bergamo, domani la squadra di coach Andrea Valentini gioca a Trapani il recupero della seconda giornata. Seconda trasferta consecutiva per i rossoblù che sono in striscia negativa da tre giornate.

Trapani, squadra allenata da Daniele Parente (QUI IL ROSTER COMPLETO), arriva da due vittorie consecutive (Tortona e Piacenza) e si trova a quota 12 punti (-4 da Casale) con un record di 6 vittorie e 9 sconfitte. Bocche da fuoco granata il lungo Andrea Renzi (17.5 punti di media con il 35% da tre) e la guardia La’Marshall Corbett (15.9 punti a partita).

Andrea Valentini pensa ad una gara tirata. “Sarà una partita completamente diversa da quella che abbiamo giocato quindici giorni fa: loro hanno recuperato tutti gli effettivi e vengono da dieci giorni di inattività dopo due vittorie. Noi cercheremo di fare una partita con la massima concentrazione, possesso dopo possesso, per cercare di giocarci tutto nel finale di partita. Questo è quello che chiediamo ai ragazzi ed è quello che cercheremo di fare”.

Assente Lucio Redivo, possibile il ritorno in campo Daniel Donzelli.

2B CONTROL – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaIlio, Trapani

Quando: mercoledì 17 febbraio, 14.00

Arbitri: Moretti, Valleriani, Marta

Andata: 74-66 Casale

In streaming: diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)