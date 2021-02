Ci sono anche a Casale le prime "palestre" all'aperto

CASALE - Fare palestra con il Covid? Da pochi giorni anche a Casale è possibile, all'aperto. Sono nate infatti le prime due "palestre" immerse nel verde, da una proposta dei consiglieri Vincenzo Miceli, Tatiana Mantovan e Fabio Botteon.

La prima si trova all’intersezione tra la passeggiata Paolo Angelino e la pista ciclabile del Ronzone, la seconda nell’area verde tra le vie Boverio e Vittime delle Foibe. Per svolgere gli esercizi sarà sufficiente consultare i pannelli esplicativi o inquadrare i qr-code con il cellulare posti sui singoli strumenti.

«Un’opportunità in più per i molti che quotidianamente camminano o corrono in queste due aree verdi della città - ha detto l'assessore allo sport Luca Novelli - Non sostituiscono in alcun modo le tradizionali palestre, ma possono coadiuvare chi fa attività all’aperto».