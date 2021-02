Crisi Cerutti: in aiuto dei dipendenti c'è anche il Lupo Bianco Carlo Olmo

VERCELLI - Crisi Cerutti: domani alle 9 si terrà un'assemblea allo stabilimento di Vercelli alla quale sono state invitate anche le autorità. Vi parteciperà anche il filantropo vercellese Carlo Olmo, molto attivo con una colossale opera di beneficenza su larga scala fin dall'inizio della pandemia. Olmo, il 'Lupo Bianco', era già in passato stato vicino ai lavoratori Cerutti, donando 500 euro a ognuno dei 100 dipendenti vercellesi non assorbiti dalla newco, quella la cui avventura volge in questi giorni al termine.

Olmo, che per la sua enorme generosità è stato nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ha recentemente preso contatti con il sindaco di Casale Federico Riboldi, manifestando vicinanza anche ai casalesi.

«Mi sento di esprimere la mia personale vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori della Cerutti che vivono questo momento di grande sofferenza e incertezza per il futuro. Il pensiero affettuoso ai lavoratori si estende anche alle loro famiglie che subiscono l'impatto devastante di questa crisi che non può e non deve lasciarci indifferenti. Esprimo altresì il mio impegno ad essere costantemente al fianco di ogni possibile soluzione nella salvaguardia dei diritti e della dignità dei lavoratori» spiega.