I ragazzi del Palli all'incontro online con Piero Bianucci

CASALE - Ieri pomeriggio alle ore 15 il giornalista e scrittore Piero Bianucci ha incontrato in videoconferenza gli studenti del liceo scientifico Palli di Casale. Il titolo della conferenza è stato 'Come abbiamo scoperto dove siamo'. Il noto divulgatore ha spaziato dall'allunaggio all'atterraggio di Perseverance, per poi parlare della visione della Terra a partire dai filosofi della Grecia antica fino a ragionare con i ragazzi rispetto alle convenzioni che vincolano la nostra libertà di pensiero.

L'evento è stato possibile grazie a un gruppo di studenti che si è fatto carico di contattare il dottor Bianucci e di organizzare l'incontro. Questi i nomi dei liceali: Jacopo Cavalotti, Tommaso Garrone e Lorenzo Invernizzi, Beatrice Sansone della classe 3B scientifico.

Le parole di uno degli studenti: «abbiamo avuto la fortuna di incontrare, seppure in modalità digitale, un brillante intervento. È stata un’emozione unica che noi studenti del speriamo di rivivere anche dal vivo. Se dovessi riassumere l’intervento di oggi in una frase, potremmo dire: 'Folle è l’uomo che parla alla Luna. Stolto chi non le presta ascolto...' ».