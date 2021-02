JBM, caduta libera: a Mantova 6° ko

MANTOVA – Notte fonda per la Novipiù che a Mantova subisce la sesta sconfitta consecutiva. Passivo pesante per la squadra di coach Andrea Valentini che cede 90-63. Casale, ancora senza Redivo, resta in partita solo nel primo quarto e poi viene spazzata via. Mantova aggancia in classifica (quota 16 punti e si porta sul 2-0 negli scontri diretti). Dopo due gare lottate una prestazione molto preoccupante.

Nel primo tempo i virgiliani seppelliscono Casale sotto una pioggia di triple (11 su 18) e chiudono al riposo su un emblematico 53-30. Nella ripresa, più che una reazione della JBM sono i padroni di casa a rallentare. Casale fino al -18, ma mai in condizione di poter riaprire la partita. Nell’ultimo periodo la Staff spinge di nuovo e chiude la pratica contro una squadra che si dimostra inconsistente (22 palle perse) e incapace di contenere l’energia avversaria.

L’assenza di Redivo è importante, ma Novipiù sembra finita in una situazione di sfiducia davvero preoccupante. Domenica la JBM riposa per il rinvio della gara di Orzinuovi. Si torna in campo il 7 marzo a Biella per il derby. Una pausa che potrebbe permettere ai rossoblù una seria e profonda riflessione.

Staff – Novipiù 90-63

(22-13,53-30, 68-44)

Staff Mantova: Bonacini 6, James 19, Maspero 10, Ghersetti 5, Cortese 6, Infante 7, Ferrara 8, Weaver 14, Ceron 13, Ziviani 2, Mirkovski. All. Di Carlo

Novipiù JBM Monferrato: F. Valentini 16, L. Valentini 11, Thompson 8, Camara 10, Sirchia 1, Martinoni 7, Tomasini 8, Donzelli 5, Giombini, Cappelletti. N.e.: Lomele, Redivo. All. A. Valentini

