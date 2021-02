Leardi: riconfermato il progetto dedicato al Santuario di Crea

CASALE - Ritorna anche per quest'anno il progetto “Crea: arte, iconografia e turismo”, percorso professionalizzante promosso dall’Istituto Superiore Leardi in collaborazione con l’Ente Sacro Monte di Crea. Per l'edizione 2021 le classi coinvolte sono ben sette: 3°A, 3°B, 4°A, 5°A e 5°B Turismo; 4°A e 4°B Grafica e comunicazione.

La formazione degli studenti si articolerà in più lezioni che andranno ad approfondire le origini del sito e il riconoscimento Unesco del 2003, la storia e l’aspetto artistico delle più importanti cappelle, l’interesse naturalistico del parco e l’analisi dei flussi turistici. Inoltre è prevista anche l’esposizione dei contenuti storico-artistici in lingua inglese e francese.

La lezione introduttiva è stata tenuta dal dottor Graziano Delmastro, direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, e da Carlo Torretta, consigliere dell'Ente. Nei prossimi incontri protagonisti saranno la dottoressa Katia Murador, responsabile amministrativo e formatore per i contenuti in lingua straniera, e il signor Franco Andreone, appassionato guardiaparco.