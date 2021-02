Frassineto: nominata la giuria del Premio Teresah 2021

FRASSINETO PO - È stata nominata la giuria ufficiale per il Concorso Nazionale di Letteratura e Poesia Under 19 - per il Premio Biennale Teresah 2021 - organizzato dall’Accademia di Cultura Bernardino Cervis di Frassineto Po. Sarà presieduta dal professore Dario Bina, già Preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore “B. Cellini” di Valenza.

Gli altri componenti saranno il professore Roberto Grenna, Dirigente dell’Istituto d'Istruzione Superiore Saluzzo-Plana di Alessandria; la professoressa Maria Rita Marchesotti, dirigente del Liceo classico G. Peano di Tortona; la scrittrice e finalista nel 2020 del Premio Strega giovani, la professoressa Raffaella Romagnolo dell’Istituto d'Istruzione Superiore Carlo Barletti di Ovada; la professoressa Paola Del Giudice coordinatrice Liceo Classico Balbo di Casale Monferrato; il professore Gennaro Scotto di Ciccariello, dirigente dell’Istituto comprensivo Don Milani Ticineto; il Direttore della Biblioteca Civica di Casale Monferrato Luigi Mantovani; la professoressa Clara Irace, già docente di lettere in vari Istituti superiori; e Maddalena Capra in rappresentanza dell’Accademia “Bernardino Cervis”.

Il termine massimo per inviare il proprio elaborato sarà il 20 aprile 2021, mentre la premiazione avverrà sabato 16 ottobre presso Palazzo Mossi a Frassineto Po. Per informazioni aggiuntive contattare l'email concorsoragazziteresah2021@accademiabernardinocervis.it