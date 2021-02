Eva Negri per "Un cappuccino tra le righe"

CASALE - Sarà Eva Negri - scrittrice monferrina classe 1977 - la protagonista del secondo appuntamento dell'edizione 2021 di "Un cappuccino tra le righe", il ciclo di incontri organizzati dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna. L'autrice era già stata ospite della rassegna nel 2020 e ritorna questa volta presentando il suo romanzo poliziesco "Come dura pietra" (Bookabook edizioni), primo di una trilogia.

Per rispettare le normative anti-Covid anche questo incontro si terrà online - in diretta streaming - sabato 27 febbraio alle 11. Per assistere basterà collegarsi alla pagina Facebook dell'iniziativa.