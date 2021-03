I presidi di Casale concordano: la situazione Covid sta peggiorando

CASALE - 11 casi confermati al Balbo, con una classe già in quarantena e una che si sta predisponendo ad un analogo provvedimento. 6 o 7 i positivi al Sobrero, con 4 classi già in isolamento. 2 o 3 le positività al Leardi, con una classe del Luparia di San Martino di Rosignano in quarantena preventiva.

Le lezioni in presenza al 50% aiutano certo (le classi in isolamento sono solo della metà degli alunni, visto che gli studenti alternano scuola in presenza e dad) ma i presidi degli istituti superiori di Casale concordano: la situazione dei contagi è in peggioramento nelle ultime settimane.

I contagi non avverrebbero tanto a scuola e sui mezzi di trasporto quanto, piuttosto in tutti gli altri ambiti della vita degli alunni. «I numeri sono tornati come quelli di quando eravamo chiusi - spiega Riccardo Calvo dal Balbo, dove la situazione è peggiore che al Sobrero e al Leardi - La scuola aiuta a far emergere contagi grazie alla serietà dei ragazzi, quasi tutti asintomatici, che altrove non emergerebbero. Non credo che la soluzione sia chiudere ma che sia necessario migliorare il tracciamento. Serve uno screening di tutti gli studenti, chiederemo al Sisp di fare un ciclo di tamponi di massa».

La scuola come cartina di tornasole di quanto avviene fuori da essa: «Le fonti dei contagi negli studenti sono le attività sportive pomeridiane e la vita sociale» dice Riccardo Rota dal Sobrero, dove comunque la situazione è considerata sotto controllo.

Sotto controllo ma in peggioramento anche al Leardi: «Noi presidi lavoriamo e ci impegniamo ma subiamo le conseguenze di ciò che avviene fuori - spiega la preside Nicoletta Berrone - È fondamentale che i vaccini corrano più in fretta dei contagi, l'aumento dei casi è sensibile».