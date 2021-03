Veterani dello sport: il nuovo presidente a Casale è Danilo Minute

CASALE - È tradizione storica che nell'anno Olimpico molti organi e associazioni sportive affiliate al Coni, rinnovino i consigli direttivi e le cariche istituzionali; non sfugge alla consuetudine l'Unione Nazionale Veterani dello Sport, ente Benemerito del Coni e la sezione casalese Caligaris-Manfredi. Per le note vicende pandemiche è slittato tutto al 2021, cosa eccezionale che interrompe la secolare disputa in un anno pari. La sezione di Casale Monferrato, intitolata a Caligaris e Manfredi si presentava alle nuove elezioni orfana del compianto presidente Angelo Mello, sostituito protempore dal dott. Michele Pezzana, storico esponente dei Veterani e degli atleti Azzurri D'Italia ,a cui vanno tutti i ringraziamenti del caso per il lungo lavoro svolto. Il nuovo presidente eletto è Danilo Minute, storica tessera della sezione, una vita trascorsa per e nel calcio, cannoniere di razza, da molti anni impegnato nella squadra di Calcio dei Veterani Casalesi e unitamente al compianto Mello fondatore della squadra di walking football, a cui vanno i migliori auguri per onorare al meglio la carica e il ricordo del compianto predecessore. Faranno parte del nuovo organigramma il vicepresidente Massimo Vetri, il confermatissimo storico segretario bomber Paolo Pinton e i consiglieri Nazario Pacilli (il dottore sarà consigliere anziano ma solo per i lunghi anni di militanza) Bruno Balbo, Cristiano Coden, Andrea Calvo, Franco Sarzano e l'addetto stampa Roberto Saracco. La sezione Unvs Caligaris-Manfredi ha come riferimenti principali delle proprie attività il calcio e il walking football (calcio camminato) attività in forte espansione tra gli over 50 ma non disdegna l'interesse per altri sport, sul territorio ci sono anche tesserati che praticano lo sci, il podismo e atleti eterni come Angelo Manino orgoglioso di rinnovare annualmente la tessera.

In attesa che il Covid19 consenta di ripartire con le pratiche sportive, chi volesse ulteriori informazioni per praticare le attività citate o avere delucidazioni per tesserarsi e disputare altre attività sportive facenti parte della galassia Unvs può contattare il neo Presidente Danilo Minute all'indirizzo mail minutedanilo3@gmail.com, per essere indirizzato alla persona di riferimento o ragguagliato direttamente.