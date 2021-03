Telefonate per la finta lettera dal Comune: attenzione alla truffa

CASALE - Sarebbero in atto alcuni tentativi di truffa che utilizzano il nome degli amministratori del Comune di Casale. Da Palazzo San Giorgio, a seguito di alcune segnalazioni, informano che la Città di Casale Monferrato non ha in corso alcuna iniziativa che preveda il recapito di una lettera a nome del Sindaco Federico Riboldi o dell'Assessore Luca Novelli o di qualsiasi altro Amministratore comunale.

«Nel caso si ricevesse una telefonata da utenza mobile con la richiesta di un appuntamento per la consegna di una missiva, si invitano i cittadini a declinare tale richiesta e segnalare il fatto alle Forze dell'Ordine» spiegano dall'ente.