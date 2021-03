Crisi Cerutti: al presidio di Casale anche i fumogeni

CASALE - Prosegue ormai da oltre due settimane il presidio dei lavoratori della Cerutti in via Adam. Le auto dei monferrini rallentano, qualcuno manifesta la propria solidarietà con un colpo di clacson, qualcun altro con un piccolo dono e qualche genere di conforto. Da lunedì un pasto caldo al giorno lo offre don Renato dalla Costa, il parroco di Oltreponte.

Mentre si studiano idee per allargare la portata della protesta - un grido d'allarme per difendere lo storico marchio e, soprattutto, decine di posti di lavoro (solo per la newco 130) - Questa mattina è stata la volta di una 'fumogenata'.