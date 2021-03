Anche il Pd al presidio Cerutti di domani: "Una sola bandiera, i 290 lavoratori"

CASALE - Domani mattina la protesta dei lavoratori Cerutti si sposterà temporaneamente in piazza Castello. Davanti al Teatro Municipale ci sarà anche il Partito Democratico di Casale.

«È fondamentale essere vicini ai lavoratori, perché questa emergenza riguarda tutti noi. I tempi sono stretti, c'è urgenza di sistemare la situazione degli ammortizzatori sociali siccome il 18 marzo scadrà la cassa integrazione straordinaria per cessazione dei primi 160 lavoratori e il 27 marzo scadrà la cassa integrazione Covid per i 130 lavoratori fermi da tre settimane. E al contempo è fondamentale far partire il tavolo interministeriale con proprietà, curatela, sindacati, lavoratori, Regione per verificare tutte le serie possibilità, in campo e non ancora investigate, che possano evitare il fallimento - spiegano i Dem - Ringraziamo l'onorevole Chiara Gribaudo che lunedì 8 marzo ha partecipato al presidio di via Adam, per la pressione che sta esercitando verso i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro e per avere discusso ieri, nella commissione lavoro, l'interrogazione parlamentare presentata insieme all'onorevole Francesca Bonomo. Bisogna continuare tutte e tutti a insistere attraverso ogni possibile canale associativo, istituzionale e politico. Abbiamo chiesto un nuovo incontro con il sindaco e le altre forze politiche per verificare la situazione. Deve restare alto il pressing su Regione e Ministeri, esiste una sola bandiera in questa crisi ed è quella che rappresenta i 290 lavoratori, le loro famiglie, la dignità e il diritto al lavoro della nostra città e del nostro territorio. Solo quella».