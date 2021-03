'Porta del Monferrato', in 200 a Fubine

FUBINE - Quattro squadre straniere, compresa la nazionale russa, e molte italiane: il 2° Trofeo Fubine - Porta del Monferrato fa il pieno di Elite e Under 23, sul percorso già 'promosso' in estate.

Organizza Gianni Pederzolli, pronto anche per il bis il 28 a Valenza: quasi il doppio le formazioni che hanno chiesto di partecipare, "ma per regolamento al via solo 200 e non più di sette elementi per team", spiega Pederzolli, che da settimane lavora a questo appuntamento sulle strade della provincia. Il via domani, domenica, alle 13, dal campo sportivo di Fubine, i corridori affronteranno, nove volte, un circuito di 16 chilometri che tocca anche Altavilla e Franchini, arrivo in piazza Colombo

Lan Service Gran Monferrato schiera Rubino, l'acquese Carrò, il valenzano Rizza, Cavallo, Moro, Palma e Rigollet.

Per Overall Tre Colli al via Baldi, Cibrario, Giani, il pecettese Minguzzi, Sasso e Acevedo (quest’ultimo in sostituzione di Facchini in non perfette condizioni di forma). In due al Criterium di Cantagrillo, in Toscana:Niccoli e Alberti.