«In città 90 contagi. Dal governo nessun cambio di marcia»

CASALE - È critico il sindaco di Casale Federico Riboldi nel consueto aggiornamento settimanale a poche ore dall'ingresso del Piemonte in zona rossa: «A un anno dall’inizio della pandemia ancora tutte le attività vengono fermate. Come sindaco ho forte apprensione per le attività economiche del territorio. In città ad oggi abbiamo 90 contagi. La situazione al Santo Spirito è ok, non ci sono particolari criticità nei reparti, alcuni diventeranno Covid. Il cambio di marcia che ci aspettavamo con il nuovo governo (della cui coalizione Fratelli d'Italia, il partito di Riboldi non fa parte nda) non è avvenuto».

Tra le altre notizie da Palazzo San Giorgio la nuova candidatura del comparto del freddo alla partita dei vaccini, il lavoro alle schede del Recovery Fund e la Crisi Cerutti.