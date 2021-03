Torna Monferrato Classic Festival, ma per quest'anno solo a distanza

CASALE - Un ritorno tanto atteso - anche se in veste diversa per quest'anno - quello del Monferrato Classic Festival che si terrà in streaming dal 17 marzo al 14 aprile.

La Monferrato Classic Orchestra, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Città di Casale Monferrato, proporrà quattro concerti che saranno a disposizione a cadenza settimanale alle 17 sul sito del Comune.

Il primo appuntamento di mercoledì 17 marzo vedrà l’esecuzione del Quartetto in Mi Bemolle maggiore di Mozart e il Quartetto in Re Maggiore op. 23 di Antonin Dvorak. A proporre questo primo concerto ci saranno Cesare Zanfini al violino, i fratelli Lorenzo e Elena Lombardi alla viola e al violoncello e al pianoforte il direttore artistico della rassegna Sabrina Lanzi.

I prossimi eventi saranno mercoledì 24 marzo, con un duo per violoncello e pianoforte composto da Sergio Patria e Elena Ballario che proporranno Musiche di Chopin e Debussy; a seguire mercoledì 31 marzo il concerto per pianoforte solo di Roberto Giorgio con le musiche di Beethoven, Scarlatti e Albeniz; e infine mercoledì 14 aprile il concerto per arpa tenuto da Floraleda Sacchi.