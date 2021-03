Abbate manifesta per dire no a coprifuoco e zona rossa

CASALE - Una decina di persone oggi pomeriggio ha raccolto l'invito lanciato sui social dal consigliere comunale Alessandro Abbate (ex Ritrovare Casale, gruppo dal quale è fuoriuscito nei mesi scorsi) e si è ritrovata in centro a Casale per protestare contro le limitazioni imposte dai Dpcm a contenimento della pandemia.

Tra le richieste dei manifestanti l'abolizione del 'coprifuoco' alle 22 e un appello all'abolizione della Zona Rossa.